Nuovi contagi da Covid-19 accertati ad Altamura: i casi salgono a dieci

Salgono a dieci i casi di positività al Covid-19 accertati ad Altamura. L'ultimo aggiornamento arriva dalla stessa sindaca, Rosa Melodia, con un video su Fb. Ai sei contagi già registrati nei giorni precedenti (tutti agenti della Polizia locale, tra cui lo stesso comandante), se ne sono aggiunti quattro. Si tratterebbe - secondo quanto riferisce la stessa prima cittadina - di altri vigili urbani ma anche di altri due cittadini residenti nel centro murgiano.

Intanto, la stessa sindaca resta in isolamento in attesa di sottoporsi al tampone, proprio alla luce dei casi registrati nella Polizia locale, e nel suo aggiornamento su Fb rinnova l'appello ai suoi concittadini a rispettare le restrizioni e ad evitare uscite inutili: "Siamo fortemente in pericolo, i casi da dieci diventeranno venti, forse questo non è chiaro a molti. Oggi dobbiamo preservare la vita, prima di qualsiasi altra cosa".