Andràtuttobene, arcobaleni e hashtag sulle lenzuola per affrontare la paura coronavirus: l'iniziativa di mamme e bimbi baresi

Uno striscione con un arcobaleno e la scritta "andrà tutto bene": è quanto realizzato dai bambini di Modugno nei giorni dell'emergenza del coronavirus in Italia. La notizia è riportata dall'Ansa. Tante le lenzuola appese ai balconi delle case, anche per iniziativa delle mamme della cittadina e della provincia di Bari. In tanti centri della Puglia si possono notare i lavori realizzati dai piccoli.

Il passaparola è circolato via Facebook e social: "Vogliamo lanciare un'onda di positività - dicono gli ideatori all'Ansa - e inoltre i bambini si divertiranno molto a dipingere".