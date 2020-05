Il sindaco Antonio Decaro ospite da Mara Venier a Domenica In: "A Bari solo 56 contagiati. Pugliesi bravissimi nella fase 1"

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è stato ospite, questo pomeriggio, da Mara Venier per la consueta puntata di Domenica In in onda su Rai1. Il primo cittadino, in diretta da Palazzo di Città , è stato introdotto dalle immagini del 10 marzo quando pianse durante una passeggiata in via Argiro, con i locali e i negozi chiusi per il lockdown: "Via Argiro era il simbolo di quello che Bari era diventata. Era vuota e mi sembrava che tutto il lavoro fatto negli ultimi 30 anni nella città fosse andato perso. ho avuto un momento di sconforto come può capitare a un sindaco e a tutti i cittadini".

"Bari - ha ribadito - sta ricominciando come nel resto d'Italia, in una sorta di equilibrio instabile tra la paura del ritorno del contagio e la voglia di tornare a vivere. La nostra è una libertà condizionata, siamo usciti dall'emergenza sanitaria grazie al senso di responsabilità dei cittadini e dei pugliesi. Da noi ci sono solo 56 contagiati. I baresi sono rimasti a casa. Ci sono un po' di problemi con la Movida. I ragazzi cercano di recuperare gli spazi. E' comprensibile se i locali sono aperti. Tutti cercano di andare verso il mare, essendo la nostra una città di mare".

Poi Decaro ha parlato della situazione economica: "Il modello Bari per l'occupazione del suolo pubblico con una semplice domanda è diventato una legge. Per gli alberghi -sottolinea - ci vorrà un po' di tempo. Mi auguro che il turismo torni a breve. Questa città nel 2019 era la quinta meta turistica europa secondo Lonely Planet. Torneremo quello che siamo diventati. Abbiamo la fortuna, noi italiani, di vivere nel posto più bello e accogliente del mondo. Facciamo le vacanze nel nostro Paese, è il momento di aiutare i nostri operatori turistici. Dobbiamo essere ancora più uniti nella seconda fase" ha concluso il sindaco.