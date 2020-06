Aree bimbi, ricevimenti, sale giochi, discoteche all'aperto: da lunedì le nuove riaperture in Puglia dopo il lockdown covid

Da lunedì 15 giugno la Regione Puglia fa un altro passo avanti con le riaperture dopo il lockdown covid-19: il presidente Michele Emiliano ha infatti firmato una nuova ordinanza che dispone la riattivazione di numerose attività, anche andando oltre le direttive nazionali emesse dal governo. Dalla prossima settimana, dunque, saranno operative aree giochi attrezzate per bambini, potranno ripartire i ricevimenti per eventi e matrimoni, le attività formative in presenza, sale slot, sale giochi e sale scommesse, ma anche attività di di intrattenimento danzante all'aperto, queste ultime, a livello nazionale, autorizzate dal 14 luglio ma consentire in Puglia grazie alla norma firmata ieri, dopo aver effettuato un confronto, nei giorni scorsi, con gli oepratori del settore.

Dal prossimo 22 giugno, invece, saranno consentiiti i campi estivi, le attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi) e le attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni. Infine, dal 25 giugno, via libera agli sport di contatto, tra cui calcetto, lotta, basket, volley e altri.