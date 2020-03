"I cittadini devono restare a casa", il messaggio diffuso dagli altoparlanti: le auto della Protezione Civile girano per le strade di Bari

"I cittadini sono invitati a rispettare l'obbligo di restare in casa": è il messaggio diffuso dagli altoparlanti delle auto della Protezione Civile che da stamane percorrono i vari quartieri della città di Bari per chiedere ai residenti di attenersi alle disposizioni del decreto per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

"Si ricorda - aggiunge il messaggio - che è vietato spostarsi all'interno del territorio cittadino, salvo che per esigenze lavorative, motivi di salute o particolari necessità. In questi casi deve essere fornita alla Polizia opportuna certificazione che sarà controllata per individuare e sanzionare le dichiarazioni false. Sono aperte tutte le attività di vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità. Sono garantiti i servizi bancari e postali" conclude l'avviso.