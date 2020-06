Bari e provincia ancora covid-Free. Solo un nuovo caso in Puglia su quasi 3mila tamponi

Dopo lo 'zero' registrato ieri, prosegue la tendenza positiva per l'epidemia di Covid-19 in Puglia. Nel bollettino regionale dell'11 giugno è stato registrato solo un nuovo positivo, in provincia di Foggia, a fronte di ben 2945 test effettuati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'unico decesso nell'elenco riguarda sempre la Capitanata. Bari e provincia, dunque, senza nuovi positivi o vittime in più. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 141.322 test. In tutto sono 3.516 i pazienti guariti. In discesa costante gli attualmente positivi, calati a 467. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.513, di cui 1.488 nella Provincia di Bari.