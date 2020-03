Coronavirus, salta la Deejay Ten in programma a Bari l'8 marzo 

Il Coronavirus fa saltare anche la Deejay Ten in programma a Bari domenica prossima, 8 marzo. La decisione è stata comunicata questa mattina con un post da Linus, promotore della manifestazione sportiva che da qualche anno fa tappa anche nel capoluogo pugliese.

"Obbedisco, ma recuperemo"

"E così, alla fine, salta tutto - si legge nel post - Ieri sera la Presidenza del Consiglio ha diffuso le nuove regole di attenzione e muoversi da Lombardia e Veneto è diventato ancora più complicato, soprattutto farlo per partecipare ad eventi sportivi. Questa mattina un centinaio di persone della nostra organizzazione erano pronti a partire per allestire villaggio e percorso ma rimarranno a casa. In più, c’è il nostro canale diretto con gli ascoltatori, dove tanti mi hanno scritto di essere preoccupati. E quindi, a malincuore, obbedisco. Perché, tolto il calcio, che ancora una volta sta dimostrando di essere un mondo di deficienti, le regole vanno rispettate. La recupereremo dopo l’estate, quando questa brutta avventura sarà finita. Promesso. Grazie".

Petruzzelli: "Non poteva essere festa a metà"

"Naturalmente a tutti noi dispiace - ha commentato su Fb l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, comunicando a sua volta la notizia - ma io lo ringrazio perchè la deejayten è sempre stata una grande festa in cui più di diecimila persone si divertono un mondo praticando sport tutti insieme, abbracciandosi, sorridendo, facendo selfie. Quest'anno avremmo rischiato che ci sarebbero stati meno abbracci, meno sorrisi. Una festa a metà. E la deejayten non può essere una festa a metà. Linus e Radio Deejay la recuperiamo quando volete perché a Bari c'è il sole tutto l'anno".