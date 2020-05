Altro che paura del virus, in sei se ne stavano comodamente seduti a bere birra in un circolo privato non autorizzato

Blitz della polizia locale nel tardo pomeriggio di oggi in un circolo di Carbonara dove gli agenti hanno sorpreso sei persone comodamente sedute. Alcuni stavano anche bevendo della birra

Gli uomini sorpresi dentro il locale, non legati da alcun vincolo di parentela o affinità, dichiaravano di essere soliti incontrarsi dopo il lavoro e passare la serata in gruppo. Sono state contestate sei violazioni al Dpcm del 26 aprile (assembramento vietato in luogo privato).

Quattro dei sei soggetti presenti risultavano già sanzionati per violazioni ai Dpcm inerenti l'emergenza pandemica. Accertamenti in corso sulla posizione del proprietario del locale che risponderà anche di gestione di circolo privato non autorizzato.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni