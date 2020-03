"Ero a fare le pelose" sul lungomare: scatta multa da 3mila euro. A Bari oltre 300 persone in quarantena

Era sul lungomare per raccogliere le pelose: è la giustificazione data da un cittadino barese sorpreso dalle Forze dell'Ordine su largo Adua ha ricevuto una multa da 3mila euro per non aver rispettato le norme anti assembramento a causa dell'emergenza coronavirus. E' accaduto ieri in largo Adua: per il cittadino è scattata una pesantissima multa da 3mila euro. L'episodio è stato rivelato dal sindaco Antonio Decaro nel corso della sua diretta Facebook di ieri sera in cui ha aggiornato i cittadini sulla situazione legata al Covid-19.

Complessivamente sono 301 persone in quarantena a Bari e 114 persone positive in città. Prosegue anche la raccolta di beni e prodotti alimentari avviata dalle aziende cittadine in favore dei più bisognosi. Tra le attività svolte dal Comune in rete con parrocchie e associazioni, oltre ai 700 volontari per la distribuzione della spesa, vi sono 13 linee dedicate che ricevono dalle 500 alle 700 telefonate al giorno di famiglie bisognose.