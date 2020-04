Coronavirus a Bari, i positivi sono 215: 56 casi nelle residenze per anziani

I casi di Coronavirus a Bari sono in tutto 215, di cui 56 suddivisi tra due residenze sociosanitarie assistenziali della città. A rendere noti i numeri, forniti dalla Prefettura, è in una diretta Fb il sindaco Antonio Decaro. Il primo cittadino è anche tornato sull'appello lanciato questa mattina ai baresi, esprimendo le sue preoccupazioni in vista della 'fase 2' della gestione dell'emergenza.

"Rispetto al dibattito sulla fase 2 ho registrato un allentamento sulle restrizioni, ieri è vero che era sabato ma ho visto tanta gente in giro, e questo non va bene, perché abbiamo necessità di continuare a mantenere le restrizioni perché grazie a quelle siamo riusciti a ridurre il numero dei contagi", ha detto Decaro. "Sono preoccupato - ha proseguito - perché questo allentamento fa pensare che si può uscire, purtroppo ma non è così e il 4 maggio il problema del virus non sarà risolto, lo sconfiggeremo solo con il vaccino, fino ad allora dovremo conviverci, dovrà cambiare il nostro modo di vivere".

Il sindaco ha fatto anche un cenno alla decisione di annullare la festa patronale: "Non possiamo fare la festa di San Nicola, il corteo storico, ci inventeremo qualcosa di virtuale. Se pensate all'assembramento dell'anno scorso, il giorno delle Frecce Tricolori c'erano 300mila persone sul lungomare, ovviamente non sarebbe gestibile una situazione del genere, così come non sarà gestibile la movida, gli assembramenti fuori dai locali o in spiaggia, sarà complicato".

Il sindaco è poi tornato a parlare della cabina di regia con il governo, riferendosi alla richiesta, fatta al governo, di avere linee guida di riferimento per le riaperture