Voli cancellati per il coronavirus, rinviato il Bifest 2020: "Si farà in un altro periodo dell'anno"

E' stata rinviata, per la situazione legata al coronavirus in Italia, l'edizione 2020 del Bif&st, il festival internazionale del cinema di Bari, in programma originariamente dal 21 al 28 marzo prossimi.

A darne annuncio è il direttore della rassegna, Felice Laudadio, che ha informato il governatore Michele Emiliano e l'Apulia Film Commission, spiegando che la kermesse si terrà in un altro periodo: "E questo - si legge in una nota del Bif&st - a causa della difficoltà o, in molti casi, dell’impossibilità di una serie di ospiti importanti provenienti da tutto il mondo e dall’Italia ad accompagnare a Bari i loro film, a tenere le lezioni di cinema e a partecipare ad un evento caratterizzato, come sempre in passato, da una massiccia presenza di pubblico a tutti i suoi appuntamenti. In particolare hanno inciso la cancellazione di voli e la sopraggiunta indisponibilità di molti ospiti legata alle misure che rendono difficoltoso il rientro nei Paesi d'origine per chi proviene dall'Italia" conclude la nota.