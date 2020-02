Coronavirus: nel tribunale di Bari udienze a porte chiuse e distanza di due metri tra le persone

Il Tribunale di Bari ha adottato alcune misure precauzionali per far fronte alla situazione legata al coronavirus in Italia. Secondo quanto riporta l'Ansa le udienze premilinari si svolgeranno a porte chiuse e, in quelle a porte aperte, le persone in aula dovranno tenere una distanza di almeno due metri.

Il provvedimento, oltre, appunto, alle udienze preliminari, riguarda i processi con rito abbreviato, come previsto dalle 'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 'Covid-19' impartite dal presidente della Regione Puglia'.

L'avviso è stato firmato dalla presidente della sezione Gip-Gup, Rosa Anna Depalo e prevede la "chiamata in camera di consiglio e a porte chiuse di ogni singola causa, secondo l'ordine del ruolo affisso all'esterno dell'aula di udienza".



"Gli avvocati, le parti, eventuali testimoni presenti - si legge ancora - che siano residenti o dimoranti nelle cosiddette 'zone rosse' (nei comuni Codogno, Castiglione d'Adda, Castelgerundo e Sanfiorano in provincia di Lodi e nel Comune di Vo' in provincia di Padova) o siano stati in contatto con residenti o dimoranti in dette zone dovranno, al momento della chiamata della causa e in forma riservata, dichiararlo all'autorità giudiziaria".