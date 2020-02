Contagi coronavirus in italia, da Bari il cardinale Bassetti: "Vicini a chi sta soffrendo"

"Intanto siamo vicini a coloro che sono sospettati di essere infettati: questa è la prima cosa che facciamo perché ci rendiamo conto a quali problemi, loro per primi, vanno incontro". A parlare, da Bari per l'incontro 'Mediterraneo, frontiera di pace, è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, che ha commentato i primi casi di contagio da Coronavirus scoperti in Italia, in Lombardia e Veneto, con almeno 14 persone infettate.

"Per quello che riguarda tutte le norme igieniche da seguire - ha aggiungo Bassetti -, siamo continuamente in contatto con il Ministero della Sanità per applicare, essendo anche noi un ente pubblico, tutte le norme igieniche. E certamente ci sarà anche qualche sacrificio da affrontare".