Coronavirus, troppa gente in giro nonostante le restrizioni: a Bitonto il sindaco chiude parchi pubblici e villa comunale

"Io sarei stato molto più severo, ma il nostro Governo cerca comprensibilmente mediazione su tante questioni. Però, visto che qualcuno proprio non vuole capire, nel pieno delle mie facoltà di gestione delle proprietà comunali ho deciso di chiudere tutti i parchi pubblici, ivi compresa la villa comunale. Forse così è più chiaro il messaggio : o lavorate nei settori che la legge consente da ieri sera, o restate a casa. Proteggendo i bambini e gli anziani. Se a qualcuno non interessa neanche la propria salute, vi comunico che interessa a me la vostra".