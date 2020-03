Coronavirus a Bitritto, undici contagi e due decessi. Il sindaco scrive a Regione e Prefetto: "Qui situazione anomala, servono misure più restrittive"

Undici casi di positività al Coronavirus accertati fino ad oggi, due decessi già registrati e "oltre 60 soggetti in quarantena, molti dei quali con importanti sintomi febbrili". Bitritto, centro di 13mila abitanti a pochi chilometri da Bari, risulta al momento tra i Comuni più colpiti dell'area metropolitana. Una situazione che preoccupa il sindaco Giuseppe Giulitto, tanto da spingerlo a scrivere a Regione, Prefetto e Città metropolitana, per chiedere l'adozione di "misure maggiormente restrittive" per il proprio Comune.

Nella sua comunicazione lo stesso sindaco parla di "situazione anomala" per Bitritto: "In considerazione del numero di abitanti pari a circa 13mila, appare evidente la sproporzione dei casi di positività rispetto alla media dell'intera area metropolitana - scrive Giulitto - soprattutto se si considera la peculiarità della nostra cittadina, ovvero che in data 01-03-2020 e 03-03-2020 la nostra cittadina è stata interessata dalla fiera annuale e dalle celebrazioni della festa patronale con conseguente affollamente di gente. Questo è motivo di grande allarme sociale tra la popolazione residente!". "Tanto premesso - prosegue dunque il sindaco - in forza della specificità della situazione evidenziata, si chiede alle S.V., ognuno per le proprie competenze, di valutare misure maggiormente restrittive sul territorio rispetto a quelle dell'ultimo DPCM in modo da contrastare più efficacemente il fenomeno epidemiologico in corso. Ritenuta, altresì, la carenza dell'organico di Polizia locale e della stazione carabinieri, in considerazione di quanto evidenziato, vogliate valutare un immediato maggiore supporto delle forze di sicurezza al fine di assicurare il rispetto delle misure in corso da intraprendere".

