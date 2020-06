La Puglia è ancora una volta 'covid-free': zero nuovi positivi e nessun decesso

Nuovamente covid-free; è positivo il dato del bollettino di domenica 14 giugno 2020 per l'epidemia di coronavirus in Puglia, fornito dalla Regione. Non si registrano, infatti, nuovi contagi o decessi in nessuna delle province della Regione. Questa circostanza si era verificata per l'ultima volta lo scorso 10 giugno. Più basso il numero di test eseguiti rispetto alla media, 1344, ma si conferma il trend positivo che prosegue nonostante le riaperture.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 147.249 test. In tutto 3.565 i pazienti guariti mentre 418 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi Covid in Puglia è di 4.515, tra cui 1.488 nella provincia di Bari.