Coronavirus in Puglia, 13 casi in un giorno su oltre 2mila tamponi. Un nuovo positivo e nessun decesso nel Barese

Si mantiene sempre bassa la curva del coronavirus in Puglia: secondo il bollettino regionale sono 13 i casi in un giorno su 2061 test effettuati con una percentuale di positivi dello 0,61%. In particolare sono stati registrati 1 nuovo positivo in provincia di Bari, 2 nella Bat, 6 nel Brindisino, 2 nel Foggiano, 0 nel Leccese e 1 nel Tarantino. Per 1 caso è in corso l’attribuzione della relativa provincia di appartenenza.

Cinque i decessi: 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 95.895 test. In tutto sono 2.027 i pazienti guariti e attualmente 1.902 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.407 tra cui 1.443 nella Provincia di Bari.