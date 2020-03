Novantuno nuovi positivi al Coronavirus in Puglia: 49 contagi in più e due decessi nel Barese

Sono 91 i nuovi casi di coronavirus registrati in Puglia nella giornata del 29 marzo, secondo il bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Quindici i decessi registrati, tra cui 2 in provincia di Bari (93 e 90 anni), 2 in provincia di Lecce (85 e 97 anni), 10 in provincia di Foggia (77, 93, 77, 89, 74, 69, 87, 93, 84 e 69 anni), 1 in provincia di Brindisi (83 anni).

Complessivamente sono stati analizzati 861 campioni, circa un terzo in meno rispetto ai 1267 di ieri, con un tasso di positività pressoché invariato, di poco superiore al 10%. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.549

Quarntanove contagiati in più sono stati rilevati in provincia di Bari, 2 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi; 22 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 6 nella Provincia di Taranto; 1 fuori regione e 7 non attribuiti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 12.631 test. 27 sono i pazienti che risultano guariti.