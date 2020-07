Coronavirus, zero nuovi casi (per il quinto giorno consecutivo) e nessun decesso: la Puglia resta covid-free

Quinto giorno consecutivo senza nuovi contagi da Coronavirus registrati in Puglia: la tendenza 'covid free' si rafforza, mentre anche il numero dei pazienti positivi continua a scendere. Oggi inoltre, a differenza di ieri, non si registra alcun decesso. A dirlo sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico diffuso dal Dipartimento regionale Promozione della salute, relativo a oggi 1 luglio 2020. Nella giornata odierna, sono stati registrati 2413 test.

Il numero dei pazienti attualmente positivi scende ancora a 112 (ieri erano 129), di cui 24 ricoverati in ospedale (ma non ci sono più terapie intensive). 88 i pazienti che si trovano invece presso il proprio domicilio. Sale parallelamente il numero dei guariti (sono 3.873, sedici in più rispetto a ieri).

Il bollettino di oggi 1/07/2020