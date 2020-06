Coronavirus: nessun nuovo caso in Puglia, una vittima in provincia di Bari. Scende il numero dei positivi

Nessun nuovo contagio di Coronavirus accertato oggi in Puglia. E' quanto risulta dal bollettino epidemiologico aggiornato al 24 giugno, diramato dal Dipartimento regionale Promozione della Salute. I test registrati oggi sono stati 2.790. In tutta la regione si è registrato un solo decesso, in provincia di Bari.

Cresce ancora il numero dei guariti, che oggi raggiungono quota 3809, mentre scende quello dei positivi (oggi 177, 13 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi al Covid in Puglia è di 4.529, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 659 nella provincia di Brindisi, 1.170 nella provincia di Foggia, 520 nel Leccese, 280 nella provincia di Taranto. 29 sono i casi attribuiti a residenti fuori regione.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 24-6-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/HwlPR