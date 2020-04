Calano i tamponi positivi al coronavirus in Puglia: solo 66 contagi in più. Dieci nuovi decessi, 2 nel Barese

Prosegue, lentamente, la parabola in discesa del coronavirus in Puglia: sono 66 i nuovi contagi registrati nella regione, secondo il bollettino del 15 aprile diramato dal governatore Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Meno del 5% i tamponi positivi, considerando 1447 test, un numero di verifiche in aumento rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 34.518 test

Ventiquattro nuovi positivi sono stati individuati in provincia di Bari, 9 nella Bat, 14 in provincia di Brindisi, 14 nel Foggiano, 1 nel Leccese, 2 nel Tarantino e due casi riguardano residenti fuori regione.

Sono stati registrati oggi 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce. Complessivamente salgono a 323 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.184, tra cui 1013 in provincia di Bari.