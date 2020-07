Zero contagi e nessun decesso, nuovo bollettino 'covid free' per la Puglia. Scendono ancora i positivi: sono 56

Non si sono registrati nuovi casi né decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia. E' dunque un nuovo bollettino 'Covid free' (il terzo consecutivo) quello diffuso oggi, mercoledì 22 luglio, dal Dipartimento di Promozione della Salute.

I test complessivamente registrati sono oggi 2421.

Scende ancora, di quattro unità rispetto a ieri, il numero dei pazienti attualmente positivi: oggi sono 56. Cresce parallelamente il numero dei guariti: sono 3.952. Nell'intera regione ormai, non risultano più Comuni 'in rosso', ovvero quelli con un numero di casi superiore ai 51.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4456 così suddivisi: 1.497 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 669 nella Provincia di Brindisi; 1.171 nella Provincia di Foggia; 525 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 22-7-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/kQXNg