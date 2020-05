Coronavirus al minimo in Puglia, solo due positivi in più su oltre 2200 tamponi. Nessun nuovo contagio nel Barese

Scendono al minimo da inizio epidemia i tamponi positivi al coronavirus in Puglia: solo 2 sono i nuovi casi registrati secondo il bollettino del 26 maggio fornito dalla Regione. Un dato estremamente positivo tenendo conto che sono stati effettuati 2203 test covid-19. Gli unici casi registrati riguardano la Bat e la provincia di Brindisi. Zero nel Barese, così come nelle province di Foggia, Lecce e Taranto.

Tre i decessi, due nella Bat e uno nel Leccese. Altro balzo dei guariti, saliti a 2436 (ieri erano 2298) con i casi positivi scesi a 1539. In tutto la Puglia ha registrato 4469 casi, di cui 1474 nel Barese. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 106.873 test.