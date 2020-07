Un nuovo caso di coronavirus in Puglia e nessun decesso: il bollettino covid dell'8 luglio

Un solo nuovo caso di coronavirus in Puglia e nessun decesso: è il bilancio del Bollettino Epidemiologico fornito dalla Regione Puglia per la giornata dell'8 luglio. Il nuovo contagio arriva dopo 3 giorni in cui non vi erano stati casi.

L'unico contagiato è un turista milanese in vacanza a Villanova di Ostuni. L'uomo è attualmente ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi. Salgono a 4536, dunque, i casi totali mentre scendono a 78 gli attualmente positivi. Gli attualmente ricoverati sono 14, i contagiati in isolamento domiciliare 64 mentre i guariti sono 3912. I deceduti restano 546.

Tutti i dati nel dettaglio sono disponibili a questo link