In Puglia 120 nuovi casi positivi di coronavirus: dieci decessi in più, uno nel Barese

Sono 120 i nuovi casi positivi di coronavirus in Puglia, secondo i dati del Bollettino regionale dell'8 aprile. Complessivamente si registrano anche 10 nuovi decessi, tra cui 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 nella provincia di Bari, 1 nella provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat e 1 nella provincia di Taranto.

Complessivamente sono stati effettuati 1344 test per l'infezione da Covid-19 con 27 nuovi positivi in provincia di Bari, 35 nella Bat, 22 nella provincia di Brindisi, 17 nel Foggia, 5 nel Leccese, 9 nel Tarantino, 5 la cui provincia di appartenenza non è attribuibile.