In Puglia solo 11 nuovi casi di Covid: nel Barese ancora decessi registrati

Sono 11 i nuovi casi di Covid-19 in Puglia: numeri positivi per il bollettino odierno, relativo ai risultati effettuati su 1928 test. Di questi, 5 sono nel Barese, 5 nel Foggiano e uno in provincia di Lecce. La provincia di Bari vede anche un morto per il virus dei due registrati oggi (il secondo è nella Bat). Al momento, fanno sapere dalla Regione, sono 1080 i pazienti guariti e 2733 gli attualmente positivi.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati 4256 casi di Covid, così divisi:

1.371 nella Provincia di Bari;

380 nella Provincia di Bat;

600 nella Provincia di Brindisi;

1.103 nella Provincia di Foggia;

503 nella Provincia di Lecce;

270 nella Provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione;

1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.