I positivi al Coronavirus in Puglia crescono di 53 unità: otto nuovi decessi nel Barese

Sono 53 i nuovi contagiati di coronavirus in Puglia, secondo i dati della Regione Puglia: complessivamente 27 nuovi casi sono stati registrati in provincia di Bari, 5 nella Bat, 24 nel Brindisino, 5 nel Foggiano, 1 nel Leccese e 1 in provincia di Bari. Il dato dei tamponi effettuati, 1149, consente di registrare una percentuale di poco superiore al 5% per i test positivi, inferiore rispetto a ieri.

Undici i decessi , di cui 8 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 33.071 test. Sono 288 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.118 tra cui 989 nella provincia di Bari;