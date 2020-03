La solidarietà di Canton per Bari, dalla Cina in dono centomila mascherine e 200 termometri

Canton tende la mano a Bari nell'emergenza Coronavirus. Dalla città cinese, gemellata dal 1986 con il capoluogo pugliese, sono giunti in dono centomila mascherine e 200 termometri.

A darne notizia è su Fb il vicesindaco, Eugenio Di Sciascio. I dispositivi, ha spiegato Di Sciascio, saranno impiegati principalmente "per i volontari, per il personale del Comune ancora a lavoro negli uffici e delle aziende municipalizzate e anche dove venissero richieste da altre istituzioni".

Il carico è stato consegnato questa mattina, grazie all’impegno della sociertà Apulia Logistics (che ne ha curato la spedizione gratutita da Milano a Bari), presso il Comando della Polizia locale, dove il sindaco Antonio Decaro si è recato personalmente. Sono intervenuti anche il vicesindaco Eugenio Di Sciascio e il comandante della Polizia locale Michele Palumbo.

“Ringrazio il sindaco e la città di Canton, con la quale siamo gemellati da quasi 35 anni - dichiara il sindaco Decaro -. Li ringrazio di cuore per questa donazione perché è difficile trovare le mascherine sul mercato italiano e ne abbiamo davvero bisogno in questo momento di grave emergenza sanitaria. Questa donazione ci conferma, una volta di più, il valore della collaborazione tra Bari e Canton, un gemellaggio che significa non solo relazioni economiche e culturali ma anche spirito di amicizia e collaborazione, soprattutto in tempi difficili come questo. Molte di queste mascherine serviranno per proteggere il personale dell’amministrazione comunale impegnato in prima linea: quindi gli agenti di Polizia locale, i dipendenti delle aziende municipalizzate a contatto con il pubblico, come gli autisti dell’Amtab, o che lavorano per strada, come i lavoratori di Amiu, ma anche gli impiegati dell’ufficio Anagrafe. Altre, invece, saranno distribuite agli ospiti delle case di comunità e delle strutture di accoglienza notturna, oltre che alle centinaia di volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo per sostenere chi è in difficoltà. A loro, come agli amici di Canton, va il nostro più sentito ringraziamento, con la speranza di poterci abbracciare tutti molto presto”.

Altre 200mila mascherine donate dalla Cina alla Regione Puglia

Oltre alla donazione ricevuta dal Comune di Bari, altre 200mila mascherine sono state donate alla Regione Puglia (100mila dalla provincia di Guangdong e 100mila dal distretto di Futian). "La Protezione civile regionale - è spiegato in una nota della Regione - ha prelevato il materiale sotto bordo dell’aereo, giunto nell’aeroporto di Bari Palese ieri in tarda serata, e lo ha trasportato nei depositi dove sono stati posti sotto sorveglianza e distribuiti alle Asl per il loro utilizzo. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha ringraziato il Governatore della Provincia del Guangdong Ma Xingrui con una lettera nella quale esprime sincera gratitudine per questo dono, rinnovando i sentimenti di amicizia nei confronti del popolo cinese. Un’altra lettera di ringraziamento da parte del Presidente Emiliano è stata inviata al Distretto di Futian. L'operazione è andata a buon fine grazie anche al supporto di Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Poste Italiane e Aeroporti di Puglia".