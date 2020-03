Droni per evitare assembramenti nelle piazze: da domani in volo a Mola e Casamassima

I Comuni di Casamassima e Mola di Bari useranno droni per monitorare la situazione ed evitare assembramenti come previsto dal decreto legge del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo hanno comunciato i due sindaci, Giuseppe Nitti e Giuseppe Colonna, attraverso i loro profili Facebook:"Bisogna restare a casa - scrive su facebook Nitti - nonostante messaggi, annunci e posti di blocco qualcuno ha ancora difficoltà a comprendere l’importanza di non uscire. Il nostro territorio è vasto e per rendere più efficaci ed istantanei i controlli, ora si alzeranno in volo i droni".

"Da domani partirà -ja invece dichiarato Colonna - un'attività sperimentale con l'utilizzo dei droni per individuare eventuali assembramenti nel territorio comunale. "Questo ci consentirà - dice il sindaco - di intervenire ancora più tempestivamente in caso di trasgressione delle regole. Che, lo voglio ricordare ancora una volta, servono a contenere il contagio e a tutelare la salute di tutti".