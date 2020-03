Tre nuovi casi di Covid-19 tra la Polizia locale ad Altamura. All'ospedale della Murgia i contagi salgono a 33

Si registrano tre nuovi contagi da Covid-19 tra la Polizia locale ad Altamura, mentre all'ospedale della Murgia 'Perinei' i casi accertati salgono a 33. Sono gli ultimi aggiornamenti sul fronte dell'emergenza Coronavirus che arrivano dal territorio murgiano.

Altamura: sindaca negativa, tre nuovi vigili contagiati

Per quanto riguarda la città di Altamura, a fornire il quadro della situazione è la sindaca Rosa Melodia, che come di consueto ieri sera (giovedì, ndr) ha comunicato su Fb gli ultimi aggiornamenti: "Abbiamo ricevuto i risultati dei test fatti sabato scorso e altri tre vigili sono risultati positivi - ha detto Melodia - Questi contagi fanno salire il totale dei positivi ad Altamura a 21. Altri vigili stanno meglio e questo ci riempie di gioia e di speranza". Anche il mio test è risultato negativo e sono particolarmente felice anche perchè questo mi permetterà nei prossimi giorni di ritornare a Palazzo di Città", ha spiegato la sindaca. Melodia ha poi parlato dell'attivazione di 'Altamura solidale', una rete di associazioni di volontariato per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

La situazione al Perinei: i casi salgono a 33

Intanto all'ospedale 'Perinei' di Altamura continuano ad arrivare i risultati dei tamponi a tappeto eseguiti nei giorni scorsi su operatori e pazienti, dopo i tre casi registrati al Pronto soccorso due settimane fa, che avrebbero 'innescato' la crisi. Ad aggiornare sul numero dei contagi nel nosocomio è il consigliere regionale di Noi a sinistra per la Puglia, Enzo Colonna. "Complessivamente nell'arco di questi ultimi dodici giorni, le persone risultate positive al Covid-19 sono 33 di cui 21 dipendenti (per l'80% in servizio al pronto soccorso) e 12 pazienti", scrive sui social Colonna. "La Regione - spiega - sta allestendo nuovi laboratori (oggi il loro numero e' salito a dieci) anche 'requisendo' attrezzature di universita' e laboratori privati pugliesi". "La situazione all'interno dell'Ospedale "Perinei" - ha spiegato ancora Colonna - pur con l'incremento del numero delle persone risultate contagiate, si mantiene sotto controllo. In questo senso si sta rivelando efficace e incisiva l'azione di controllo e monitoraggio messa in campo dalla Direzione del nostro ospedale". "I due ulteriori operatori sanitari che si sono aggiunti oggi alla lista dei positivi sono uno del pronto soccorso e un altro, di altra unità, il cui contagio probabilmente è riconducibile a contatti esterni all'ospedale", ha ricordato ancora.

Tra i casi positivi, due sono relativi a cittadini di Gravina, come spiegato su Fb dal sindaco Alesio Valente: si tratta - ha spiegato Valente - di due persone anziane già ricoverate presso l'ospedale 'Perinei'.