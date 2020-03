Coronavirus in provincia di Bari, primi casi a Molfetta e Bitetto. Secondo contagiato ad Adelfia

Ventisei casi di coronavirus in provincia di Bari in un giorno, con primi contagiati a Molfetta e Bitetto: è la situazione dell'epidemia di Covid-19 registrata nella giornata di ieri, 16 marzo, come documentato dal bollettino quotidiano della Regione.

Ad aggiornare le comunità locali i sindaci attraverso i social network: il primo cittadino di Molfetta, Tommaso Minervini, ha spiegato che la persona con Covid-19 potrebbe essere ritornata dal nord nei giorni scorsi. Il contagiato, in ogni caso, sarebbe in isolamento.

A Bitetto, invece, il sindaco Fiorenza Pascazio, con un messaggio su Facebook, ha informato i concittadini dei due primi casi positivi: "Le persone in questione sono state poste in quarantena e le Autorità competenti stanno ricostruendo eventuali contatti. Sono per fortuna in buone condizioni di salute e sotto stretto monitoraggio" ha dichiarato pascazio, rimarcando la necessarietà di restare a casa e di fare la spesa una volta per tutta la settimana "e non tre volte al giorno".

Secondo caso, invece, ad Adelfia, come riportato dal sindaco Giuseppe Cosola: "Si tratta di un soggetto asintomatico - scrive . Sta bene e segue il decorso della malattia nella propria abitazione, come prescritto dalla Asl. Nel frattempo sono diminuiti i soggetti sottoposti a isolamento cautelativo e che hanno quindi terminato il periodo di quarantena" aggiungendo poi che la situazione in paese "è sotto controllo".

