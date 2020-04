Coronavirus in Puglia, i dati sono positivi: 58 casi registrati, ma ancora decessi nel Barese

Scendono notevolmente i casi di Coronavirus in Puglia: sono 58 - su 1053 test totali effettuati - i positivi, di cui 21 nella provincia di Bari. A fornire i dati è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro. Per le altre province i tamponi positivi sono 16 nella Provincia di Brindisi; 19 nella Provincia di Foggia; 3 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto. Nessun caso riscontrato nella provincia della Bat e 3 casi di residenti fuori regione risalenti a ieri sono stati registrati oggi. Nove i decessi, di cui 6 nella provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salgono così a 2240 i casi in Puglia dall'inizio dell'epidemia su 18.977 test effettuati. Di questi 762 sono nella Provincia di Bari; 129 nella Provincia di Bat;

234 nella Provincia di Brindisi; 546 nella Provincia di Foggia; 362 nella Provincia di Lecce; 180 nella Provincia di Taranto; 23 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, fi