Riaprire le chiese per la fase 2? L'epidemiologo Lopalco: "Cautela, dobbiamo proteggere gli anziani"

"Le chiese sono frequentate soprattutto da persone anziane che sono quelle che dobbiamo proteggere. Bisogna essere molto cauti e studiare bene la situazione". lo ha affermato, nel corso della trasmissione Agorà in onda su Rai3, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, consulente della Regione Puglia per l'emergenza coronavirus in merito alla questione di riattivare pienamente le funzioni religiose nella fase 2 dell'epidemia, dal prossimo 4 maggio. Il nuovo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte autorizzerà, da lunedì prossimo, solo i funerali ai quali potranno partecipare massimo 15 persone all'esterno della chiesa.

"Se si tratta di entrare in una chiesa affollata, partecipare al rito religioso e poi tornare a casa è come andare allo stadio - ha poi aggiunto - Se si pensa ad una riapertura delle chiese in cui entrano 10 persone, si siedono molto distanti e si ragiona sul rito religioso che presenta alcuni passaggi, penso all'eucarestia... Come si fa in sicurezza?". Per Lopalco "convivere con il virus significa accettare delle infezioni, accettare che la curva epidemica riparta e che possa essere messa sotto controllo con un'altra misura di restrizione. Sta alla politica stabilire qual è il livello di accettazione di circolazione del virus. Dobbiamo vedere cosa succede dopo questa prima ondata - spiega - ci potrà essere una seconda ondata che dobbiamo fare di tutto per prevenire e tirare avanti finché non arriverà un vaccino che spero possa arrivare ad inizio prossimo anno". In merito ad una non auspicabile seconda ondata di covid "la probabilità maggiore è quella dell'autunno quindi dobbiamo fare di tutto per evitarla".