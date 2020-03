Il premier Conte parla agli italiani: da domani chiudono negozi, bar e uffici. Aperti alimentari e farmacie

Il premier Giuseppe Conte ha nuovamente parlato agli italiani per annunciare ulteriori misure per contrastare l'emergenza coronavirus: il presidente del Consiglio ha annunciato la chiusura di tutte le attività non essenziali e di tutti i negozi a partire da domani 12 marzo. Aperti farmacie e negozi di alimentari, con consegne a domicilio consentite. Industrie aperte ma con misure di sicurezza. Restano garantiti i trasporti, così come restano i divieti di circolazione (se non per necessità alimentari, sanitarie o lavorative, da specificare con autocertificazione) e di assembramento.