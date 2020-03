Collaboratore positivo al coronavirus: Plas chiude 5 boutique a Bari e in Puglia

Un collaboratore della catena di boutique d'abbigliamento Plas, attiva a Bari e in altre località pugliesi, è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è la stessa azienda sulla propria pagina facebook, annunciando la chiusura dei punti vendita nel centro di Bari (tra via Sparano e via Abate Gimma), a Gravina in Puglia, Noci, Gioia del Colle e Fasano.

"Le boutique Plas - si legge nell’annuncio - in ottemperanza al decreto del presidente del consiglio, informano che uno dei propri collaboratori, presumibilmente in seguito ad un breve viaggio di lavoro effettuato il mese scorso in Lombardia, ha contratto il Covid-19. E’ importante precisare che lo stesso collaboratore non ha un ruolo operativo all’interno delle boutique, quindi non è mai entrato in contatto con i clienti direttamente. Appena avvertiti i primi sintomi ha immediatamente seguito il protocollo previsto dal ministero della Sanità, così come tutti noi stiamo seguendo in maniera rigorosa l’iter previsto. A margine della situazione in essere, abbiamo deciso la chiusura di tutte le sedi fino a data da destinarsi. Ritorneremo ma nel frattempo è bene limitare il contagio per tutti".