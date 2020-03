Caso di Coronavirus rilevato all'ospedale di Putignano: stop ad attività ambulatoriali e ricoveri programmati

Stop ad "attività ambulatoriali, ricoveri programmati, interventi di elezione e attività di laboratorio" all'ospedale di Putignano. Una misura, disposta attraverso una nota diffusa in mattinata dirigente medico responsabile della struttura, scattata dopo il caso di positività al Covid-19 accertato ieri sera su un paziente di 38 anni, di Turi.

L'uomo - che pare fosse già ricoverato a Putignano - è stato trasferito al Policlinico di Bari, mentre per gli ambienti dell'ospedale interessati è stata disposta una "doppia sanificazione". "Si tratta di un provevdimento assunto in via precauzionale", spiega telefonicamente a Baritoday il dott. Tateo. L'ospedale, comunque - precisa ancora il dirigente medico - resta comunque aperto e attivo "in tutti i reparti per l'emergenza-urgenza". Il ripristino delle attività sospese questa mattina dovrebbero essere ripristinate nel giro di 48-72, a conclusione degli accertamenti sanitari del caso.

"Tutte le procedure sanitarie e amministrative sono state messe in campo e la Direzione Sanitaria Ospedaliera sta provvedendo a fare le verifiche opportune per valutare provvedimenti di restrizione e osservazione per tutti i soggetti che hanno avuto contatti con il paziente - spiega in una nota la sindaca di Putignano, Luciana Laera - Come amministrazione comunale stiamo seguendo tutte le indicazioni che ci vengono fornite dal Ministero della Salute, dalla Regione e dalla Asl e grazie al Centro Operativo Comunale convocato già diversi giorni fa siamo pronti a fare la nostra parte e a dare il sostegno che serve. Capisco la vostra preoccupazione, è anche la mia. Stiamo vivendo un momento particolare a cui tutti insieme dobbiamo reagire con responsabilità e attenzione. Vi chiedo però di non perdere la calma, di non creare falsi e dannosi allarmismi, di attendere e affidarvi solo alle comunicazioni ufficiali. La mancanza di comunicazioni, in alcuni momenti, non significa che non si stia operando. È il tempo necessario e dovuto affinché si possano trasmettere solo notizie vere".