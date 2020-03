Coronavirus, neo mamma positiva alla clinica Mater Dei di Bari: sanificati pronto soccorso e Ginecologia

Una neo mamma è risultata positiva al coronavirus nella clinica Mater Dei di Bari. Si tratta di una donna residente in Emilia Romagna e parente di un dipendente dell'ospedale barese, giunta nella struttura con le doglie e successivamente ricoverata. Il caso di Covid-2019 rilevato è uno dei sei scoperti ieri. La donna si trova in quarantena, in ambiente isolato.

Il pronto soccorso e il reparto di ginecologia della clinica sono stati, questa mattina, sanificati: i pazienti sono stati quindi trasferiti in altri luoghi dell'ospedale.