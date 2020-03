Coronavirus, dispenser di gel igienizzanti agli ingressi e accessi regolati negli uffici: il Comune di Bari si attrezza

Dai contenitori di gel igienizzanti che verranno installati agli ingressi degli uffici alla gestione controllata degli accessi agli stessi, per evitare sovraffollamenti nelle stanze. Anche il Comune di Bari si attrezza per l'emergenza Coronavirus, in linea con quanto previsto da tutte le ultime normative emanate a livello nazionale per arginare la diffusione del Covid-19.

Le misure riguardano in particolare gli uffici aperti al pubblico, come ufficio anagrafe, sportelli Amtab, ripartizione patrimonio e welfare, e tutti gli uffici dei cinque Municipi. Oltre ai dispenser di gel disinfettante che saranno a disposizione anche degli utenti, saranno distribuite boccette singole ad ogni dipendente oltre che guanti.

L’ingresso agli uffici, inoltre, sarà gestito in maniera per cui non si potranno ritrovare all’interno della stessa stanza un numero di persone troppo elevato e saranno osservate le misure di distanza tra i dipendenti allo sportello e gli utenti.