Coronavirus tra i dipendenti dell'azienda Siciliani: altri 3 contagi, i positivi salgono a 59

Salgono da 56 a 59 i dipendenti positivi al coronavirus nell'azienda Siciliani di Palo del Colle, ditta specializzata nella lavorazione delle carni. Il numero è salito rispetto a pochi giorni fa dopo la scoperta di altri lavoratori infetti, individuati con l'attività di sorveglianza attiva da parte dell'Asl Bari su cittadini a seguito di sintomi sospetti. Complessivamente sono stati 468 i tamponi effettuati dal 17 aprile: di questi saranno ripetuti dopo un risultato 'indefinito'. I positivi sono in isolamento domiciliare. La maggior parte dei positivi, 25 proviene da Palo del Colle: tutti gli altri risiedono nella provincia di Bari. Nei giorni scorsi Siciliani ha sospeso l'attività in attesa di predisporre le prescrizioni per la ripresa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.