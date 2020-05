Coronavirus, undici nuovi positivi in Puglia: nel Barese tre casi ma nessun decesso

Undici nuovi casi (su 1832 test eseguiti) di cui tre nel Barese, e un solo decesso registrato, nella provincia Bat (mentre nella nostra provincia non ci sono nuovi morti). Sono gli ultimi dati del Bollettino epidemiologico regionale aggiornato a domenica 24 maggio 2020. La curva dei contagi conferma sostanzialmente il calo, con il numero dei pazienti guariti che sale complessivamente a 2.178.



I nuovi 11 casi positivi, così dunque suddivisi: 3 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 7 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 103.570 test. Sono 2.178 i pazienti guariti. 1.793 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia (dall'inizio dell'emergenza) è di 4.458 così divisi: 1.465 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 652 nella Provincia di Brindisi; 1.142 nella Provincia di Foggia; 511 nella Provincia di Lecce; 278 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Osservando ancora i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale, si evince che degli attualmente positivi i ricoverati sono pari al 12,2%, 1% la percentuale di pazienti in terapia intensiva, mentre la maggior parte dei pazienti (86,8%) si trova presso la propria abitazione. QUI IL BOLLETTINO COMPLETO AGGIORNATO AL 24 MAGGIO

