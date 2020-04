Coronavirus, i nuovi casi in Puglia sono 36 (su quasi 1300 test): otto contagi e un decesso nel Barese

Trentasei nuovi positivi al Covid in Puglia accertati nella giornata di domenica 26 aprile, su 1294 test effettuati. Sono i numeri del bollettino diffuso quotidianamente dalla Regione Puglia, sulla base dei dati comunicati dal dipartimento Promozione della Salute.

Dei nuovi casi, otto si registrano in provincia di Bari, dove si è verificato anche un decesso.

Gli altri contagi accertati sono così suddivisi: 1 nella Provincia Bat; 10 nella Provincia di Brindisi; 8 nella Provincia di Foggia; 5 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto; 1 fuori Regione Puglia; 1 caso la cui provincia di provenienza è in corso di attribuzione. Per quanto riguarda i decessi, altri 5 sono stati registrati in provincia di Foggia e 2 nella provincia Bat.

Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati effettuati 55.992 test. I casi attualmente positivi sono 2.937, mentre sono 612 sono i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è complessivamente di 3.948, suddivisi come segue: 1.282 nella Provincia di Bari; 366 nella Provincia di Bat; 552 nella Provincia di Brindisi; 986 nella Provincia di Foggia; 475 nella Provincia di Lecce; 255 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 3 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Il 77 per cento dei positivi si trova a casa in isolamento mentre solo il 21 per cento è in ospedale, il 2 per cento è ricoverato in terapia Intensiva. Il 39 per cento dei contagiati è asintomatico. In Puglia, in controtendenza al dato nazionale, il 51 per cento dei positivi è uomo.

