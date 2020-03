Bari combatte il coronavirus, la Polizia locale monitora ingressi e uscite. Controlli anti assembramenti: chiuso supermercato a San Girolamo

Da questa mattina gli agenti della Polizia Locale di Bari stanno monitorando gli ingressi e le uscite dalla città di Bari, sulle direttrici principali, nell'ambito dei controlli per l'emergenza coronavirus, a seguito delle disposizioni del governo. Complessivamente controllati più di 100 veicoli. Ad ognuno dei cittadini fermati è stato chiesto di compilare il modello di autocertificazione previsto per consentire gli spostamenti, autorizzati in caso di necessità alimentari, di lavoro o di salute.

Eseguiti anche controlli all'interno e nei pressi dei supermercati, dove più cittadini si sono assembrati in attesa di poter fare la spesa: in supermercato, nel quartiere di San Girolamo, è stato chiuso perché il gestore non era nelle condizioni di assicurare il rispetto delle distanze necessarie.

Gli agenti della polizia locale inoltre sono in giro per assicurare il rispetto degli orari di chiusura per bar e ristoranti, inattivi dalle 18.