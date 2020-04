Controlli e posti di blocco anche vicino ai supermercati: divieti anti-contagio violati, fioccano le multe a Bari

Sono 14, complessivamente, le multe elevate dalla Polizia Locale nel corso di controlli effettuati in mattinata a Bari per verificare il rispetto dei divieti di circolazione non autorizzata per l'emergenza coronavirus.

Pattuglie e agenti hanno effettuato posti di blocco e controlli in piazza Umberto a Carbonara, vicino supermercati e all'altezza del Lidl a pochi metri dal ponte Adriatico. In totale 105 le verifiche effettuate nei confronti di pedoni e automobilisti: 8 multe sono state elevate nelle vicinanze dei supermercati.

(Foto: i controlli della polizia locale a Carbonara)