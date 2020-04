"Sto andando da mia figlia", beccato dai vigili in corso Mazzini e rimproverato dal sindaco Decaro: "Devi restare a casa"

"Stavo andando da mia figlia: è la giustificazione di un anziano cittadino beccato dalla Polizia Locale in corso Mazzini, nel quartiere Libertà, e multato pesantemente per non aver rispettato i divieti di circolazione senza motivo nel corso dell'emergenza covid. L'uomo, fermato alla guida, è stato pesantemente rimproverato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, il quale stamane ha visionato l'attività di Polizia Locale, Carabinieri e Forze dell'Ordine sulla trafficata arteria di scorrimento del Libertà.

"Lei da sua figlia non può andare - gli ha detto Decaro tra le lamentele del cittadino - . Lo stiamo facendo per il bene tuo. Se tua figlia esce e ha il vuris ti ammali, hai una certa età e puoi morire. Devi stare a casa, la spesa te la portiamo noi. Secondo te non voglio andare anch'io a mangiare da mia madre e mio padre? Abito a 20 metri dai miei genitori".

Per il cittadino è scattata una pesante multa da 533 euro che, se pagata entro pochi giorni sarà leggermente scontata.