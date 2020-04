Altri 10 giorni di chiusura totale: il Governo proroga al 13 la 'quarantena' per l'emergenza coronavirus

Il Governo intende estendere "fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate” per contrastare l'emergenza coronavirus. Ad affermarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che bisogna "programmare il domani ma senza smettere di essere consapevoli cosa sia questa fase, di dove siamo oggi. Sbagliare i tempi o anticipare alcune mosse finirebbe per vanificare il lavoro fatto in queste difficilissime settimane"

Nella riunione del comitato tecnico scientifico svoltasi lunedì 30 marzo era emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasquetta. Per Speranza "la strada da percorrere è ancora lunga, non dobbiamo abbassare la guardia ma dobbiamo essere consapevoli che per un periodo non breve dovremo saper gestire una fase di transizione ed evitare l'esplosione di nuovi focolai". La rirpesa sarà "lenta e graduale" e il covid-19 non potrà essere sconfitto "senza un vaccino"

