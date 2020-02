Coronavirus, a bordo dei mezzi Fal dispenser di gel disinfettante a disposizione dei passeggeri

Dispenser di gel disinfettante a disposizione dei passeggeri. I contenitori sono comparsi già nei primi giorni della settimana a bordo dei mezzi di Ferrovie Appulo Lucane, come misura adottata in via precauzionale in risposta all'emergenza Coronavirus. Oltre ai flaconi di Amuchina distribuiti ai singoli autisti, l'azienda di trasporto ha provveduto a installare anche i distributori per i passeggeri, oltre ad avviare già nei giorni scorsi la sanificazione del parco mezzi. Fal ha inoltre stampato e affisso a bordo di treni e bus e nelle stazioni il decalogo delle buone pratiche per evitare i contagi.

L'assessore Giannini: "Misure precauzionali per i pendolari"

"D’intesa con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - spiega oggi con un post su Fb l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Giannini - ho scritto una lettera ai gestori del trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro, e alle Province per raccomandare loro l’adozione di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi di trasporto. L’emergenza causata da COVID-19 rende necessarie alcune misure di prevenzione, oltre quelle già in atto o in itinere, al fine di rassicurare ulteriormente l’utenza ed evitare l’eventuale diffondersi del virus. In particolare, ho invitato le aziende ad attivare un piano di pulizie straordinarie e di sanificazione, rispetto a quelle già pianificate, dei treni e dei bus, che prevedano l’utilizzo di prodotti disinfettanti specifici ed efficaci con particolare attenzione alle superfici di contatto (sedili, tavolini, ecc..), ai bagni e agli impianti di condizionamento dell’aria".