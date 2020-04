Agli arresti domiciliari festeggia il compleanno nonostante i divieti coronavirus: giovane denunciato, raffica di multe a Bari

Una festa di compleanno proibita per via dei divieti di assembramento a causa dell'emergenza coronavirus ma anche perché era agli arresti domiciliari: è quanto scoperto dai Carabinieri a Bari dove un 20enne del posto è stato denunciato dopo essere stato sorpreso nella propria abitazione di Carbonara durante un party per festeggiare gli anni

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Assieme a lui c'erano anche altri 5 amici, provenienti anche da altri quartieri della città (Japigia e San Paolo) con cui celebrava il compleanno, violando in modo evidente le misure imposte. Per lui è scattata la denuncia mentre per gli altri 5 partecipanti sono state elevate multe pesanti.