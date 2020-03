Emiliano in diretta a Domenica In: "La Puglia sta lottando bene contro il coronavirus. Mancano però mascherine e ventilatori"

"Noi abbiamo smontato e rimontato molti ospedali. Abbiamo 1458 contagiati e 661 ricoverati. Ce la stiamo cavando abbastanza bene. Non stiamo ospedalizzando molto e abbiamo 100 persone in Terapia intensiva. Il problema è che mancano, come dico da qualche giorno, i dispositivi di protezione individuale e abbiamo bisogno di custodire gli ospedali e chi li' lavora. Io devo proteggere questa gente": il governatore pugliese, Michele Emiliano, è intervenuto ai microfoni di Mara Venier durante la puntata odierna di Domenica In, su RaiUno,

"Stiamo cercando di ottenere tutto quello che serve dalla Protezione civile - ha ribadito Emiliano - ma abbiamo grosse difficoltà perche' il Sud per diversi giorni è stato considerato nella distribuzione dei Dpi in base ai numero dei casi delle infezioni e dei ricoverati ma il personale degli ospedali sono quelli. Oggi al Policlinico di Bari abbiamo distribuito nei reparti covid delle tute che non erano di bio- contenimento ma avevano caratteristiche diverse per il contenimento clinico e non sono la stessa cosa. E quindi c'è il rischio per questi ragazzi e per queste ragazze che non si sono tirati indietro, siano privi della protezione minima che noi dobbiamo assicurare".

"Noi ci sentiamo vicinissimi - ha poi aggiunto - a Lombardia, al Veneto all'Emilia e il Policlinico ha accolto dalla Lombardia e ha dato la disponibilità ad accogliere in Rianimazione chi aveva bisogno - ha continuato - È bellissimo quello che sta accadendo perche' abbiamo capito che il Sud potrebbe essere una fonte di aiuto straordinaria per il Nord. Sono partiti dalla Puglia 600 tra medici e infermieri per dare una mano al Nord. Mi da' persino fastidio dire la parola Nord e sentirmi veramente in una sola barca tricolore" ha concluso Emiliano.ò