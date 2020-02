Emiliano sul coronavirus: "Non è più letale di altri. Troppi malati, però, manderebbero in tilt il sistema sanitario"

"Il coronavirus attuale non sembra avere un effetto da un punto di vista numerico e statistico una letalità superiore a quella ordinaria. Abbiamo però preoccupazione che il numero di malati possa crescere e mandare in tilt il sistema sanitario nazionale": a parlare è il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che effettuato, questo pomeriggio, un briefing nella sede della Regione in via Gentile a Bari, dopo la riunione di oggi, in videoconferenza, con gli altri colleghi governatori e il premier Giuseppe Conte per fare il punto sulla situazione coronavirus.

Emiliano, affiancato dal direttore del Dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro, ha voluto così tranquillizzare i pugliesi, illustrando l'intenso lavoro di queste ore da parte degli uffici regionali: "Il sistema è spiegato - ha affermato - e sta funzionando nel limite delle sue possibilità". Sulla richiesta di 300mila tra mascherine e occhialini di protezione, il governatore ha specificato che il Consiglio dei Ministri "ha deciso di centralizzarne l'acquisizione" in modo da accelerarne la disponibilità per le strutture sanitarie nazionali e locali.