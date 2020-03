Emiliano parla ai pugliesi: "Siamo pronti per la prossima fase dell'emergenza coronavirus"

"Siamo pronti a fronteggiare la prossima fase di questa epidemia, che secondo le previsioni degli esperti vedrà aumentare anche in Puglia in maniera rilevante il numero dei contagi": il governatore Michele Emiliano, in un messaggio su Facebook, illustra la situazione della lotta al coronavirus in Puglia nei giorni in cui vi è stato un aumento costante dei casi, giunti a quota 200.

"Stiamo lavorando senza sosta, in videoconferenza, dalle 7 del mattino sino a notte - dice il governatore -. Le riunioni ai tempi del coronavirus si svolgono così, a distanza, ma con una intensità mia provata prima.Praticamente non ci fermiamo mai. Il lavoro di questi lunghissimi giorni sta dando i suoi frutti".

"La complessa riorganizzazione della rete ospedaliera - prosegue - mira a distinguere interi padiglioni dedicati al Covid19 isolandoli dagli ambienti dedicati al no-Covid. Quello che ancora non si può prevedere è l’impatto delle migliaia di persone che stanno tornando dal nord in Puglia. Capite bene in questo contesto quanto sia importante stare il più possibile a casa e rispettare le regole. Un sacrificio quello di noi tutti che però rappresenta il principale fattore di contenimento del contagio. Quindi andiamo avanti così che stiamo facendo la cosa giusta. Da parte mia posso solo dirvi che provo una grandissima stima nei confronti di tutti voi, perché da ogni singolo commento si capisce che state facendo il massimo".